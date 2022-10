Découvrez les énergies de 200 cristaux pour transformer votre vie Les cristaux ont une conscience et une essence qui leur sont propres. Dans ce guide moderne, complet et richement illustré, découvrez plus de 200 références de pierres capables d'apporter équilibre, calme et positivité à votre vie. Vous trouverez dans ce livre comment : - Vous procurer des cristaux de manière éthique ; - Les choisir, en prendre soin et les charger en utilisant des sources naturelles ; - Trouver ceux qui vous conviennent le mieux et bénéficier de leurs pouvoirs ; - Vous connecter à eux pour favoriser et développer votre bien-être coeur-corps-esprit. Apprenez à percer les secrets des cristaux pour bénéficier de leurs bienfaits énergétiques et renforcer votre connexion aux ressources naturelles minérales...