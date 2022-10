Oenotourisme en Val de Loire - Du Sancerre au Muscadet. Avec 1 Plan détachable

De Sancerre à Nantes, au fil de la Loire, découvrez la plus longue route des vins de France : le Val de Loire. Cette destination oenotouristique par excellence présente une grande variété de terroirs, avec une large palette de cépages, qui promet des dégustations réjouissantes de vins frais et authentiques. Villages de caractère, paysages nobles et changeants, châteaux fameux, viticulteurs engagés et créatifs... : tous les ingrédients sont réunis pour faire de votre séjour une expérience inoubliable, au coeur de cette région riche et gourmande.