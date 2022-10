Madrid. Un Grand Week-end

Nouvelle formule ! Tous les sites incontournables, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Madrid grâce à ce guide Dans cette nouvelle édition : - Une nouvelle présentation, claire, moderne et encore plus pratique. Les carnets d'adresses sont désormais placés à la suite de chaque visite, pour les repérer plus rapidement. - Des expériences et activités uniques : vibrer au son du flamenco, prendre le vermouth du dimanche au marché San Fernando, voir Madrid à 360° au Faro de Moncloa, déguster un chocolat con churros, explorer la jungle d'Atocha, survoler la ville à bord des télécabines pour voir le Palacio Real du ciel... - Notre sélection de restos, bars avec terrasse, clubs et boutiques tendance pour s'immerger dans l'ambiance de Madrid ! - Les coups de coeur et les tops de nos auteurs, passionnés de la ville : les meilleurs mercados pour acheter les produits gourmands, le top des lieux où déguster les meilleures tapas, les plus beaux rooftops, les meilleures lieuxpour écouter du live rock ou de l'électro, les boutiques des créateurs madrilènes... - Un plan détachable avec toutes les adresses localisées.