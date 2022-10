Bouillons et Bowls. Créer de A à Z un concentré de saveurs, agrémenté de ravioli, de nouilles et bien plus

Par l'autrice de Ramens, nouilles et gyozas. Une remarquable compilation de recettes à base de bouillon qui vous apprendra à superposer, assaisonner et créer des plats variés et sensationnels à partir de rien. Grâce à Pippa Middlehurst (alias @pippyeats), apprenez à préparer un bowl de bas en haut, avec ses assaisonnements, ses sauces, ses touches de croquant et autres garnitures et herbes aromatiques fraîches. Vous trouverez dans ce livre 65 recettes accessibles qui, à partir de ces simples éléments, révèleront toute la richesse des ingrédients, de leurs textures et de leurs saveurs. Des ramens aux bols de riz en passant par les boulettes, les nouilles, les plats chauds à partager, le riz et même les douceurs, Bouillons & Bowls regorge de recettes alléchantes à faire encore et encore.