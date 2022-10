En avant Noël 2022 avec sainte Jeanne d'Arc. Calendrier de l'Avent avec stickers et son livret d'accompagnement

Ce calendrier va t'aider à préparer ton coeur pendant quatre semaines jusqu'à la fête de Noël. Il ne faut pas perdre de vue le but ultime de l'avent : célébrer la naissance de Jésus, notre sauveur. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son fils, Jésus, né dans une crèche, pour nous ouvrir le chemin du ciel. Il est né pauvrement dans une étable, lui, le roi du ciel, pour nous rappeler que les plus grandes richesses se trouvent au fond de notre coeur. Sainte Jeanne d'Arc t'accompagnera pendant ces quatre semaines : chaque jour, en lisant ton livret et en collant le sticker sur ton calendrier de l'avent, tu découvriras un personnage qui a vécu auprès d'elle. Grâce à son histoire, elle t'invitera à la suivre, à tourner ton regard vers Jésus et à vivre la vraie joie de Noël.