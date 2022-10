Deadpool : L'intégrale 1991-1994 (T01)

C'est le mercenaire le plus dangereux, le plus sanguinaire et le plus bavard du monde ! Adversaire de Cable et de son équipe X-Force, il est si attachant (et agaçant) qu'il finit toujours par voler la vedette aux héros de l'histoire ! Dès son arrivée, Wade Wilson, alias Deadpool, va chambouler l'univers Marvel. Suivez-le dans ses toutes premières aventures ! Le Mercenaire Disert a enfin son Intégrale ! Cet album contient les premières apparitions du personnage dans les pages de New Mutants et X-Force, mais aussi ses nombreuses incursions dans diverses séries... jusqu'à la première lui étant exclusivement consacrée ! Au dessin, des stars des années 90 comme Rob Liefeld, Joe Madureira et Ian Churchill.