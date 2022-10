Hollywoodland tome 1

A chaque initiale, un récit. A chaque initiale, un destin. Los Angeles, la ville où tout le monde se fait son cinéma. Rien de tel que la Cité des Anges pour se brûler les ailes, pas vrai ? En juillet 2023, nous célébrerons les 100 ans d'Hollywood. Construites en 1923, les lettres HOLLYWOODLAND étaient à l'origine destinés à commercialiser un nouveau projet immobilier qui s'est attardé. Laissées à l'abandon pendant des années, elles sont restaurées en 1949 en plein âge d'or du cinéma américain (et amputées du LAND par soucis d'économie). Les neufs lettres restantes du mot HOLLYWOOD deviennent alors le symbole de l'industrie du rêve à travers le monde. C'est ici le point de départ du nouveau projet de Zidrou & Maltaite. Dans les années 50, le cinéma américain est à son apogée mais, avec ce projet, Zidrou a pour ambition de montrer ce qu'il se passe de l'autre côté de la caméra. Avec Maltaite au dessin, ils racontent l'histoire de 9 personnages qui vont se croiser au fil du récit. Chaque histoire, avec un ton différent, décrit un métier loin du strass et des paillettes. Le premier tome de la série sortira en octobre 2022 et le second en juin 2023, juste avant la commémoration des 100 ans d'Hollywood.