Chair de poule , Tome 19. Les leçons de piano et pièges mortels

En explorant le grenier de sa maison, Jérôme découvre un magnifique piano, abandonné par d'anciens propriétaires. Et s'il apprenait à en jouer ? L'idée est tentante. Mais le professeur trouvé par annonce est plus que bizarre, et les histoires qu'on raconte sur lui sont angoissantes. Ses élèves disparaissent-ils vraiment pour ne plus jamais revenir ?