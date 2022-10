Les trésors de Petit Ours Brun - Les 10 plus belles histoires

Les Trésors de Petit Ours Brun, un recueil qui rassemble 10 belles histoires du patrimoine Petit Ours Brun depuis sa création en 1974. Petit Ours Brun veut aider, Petit Ours Brun sauve un petit oiseau, Petit Ours Brun s'amuse avec Maman... 10 histoires incontournables, qui accompagneront les tout-petits dans leurs découvertes et leurs émotions