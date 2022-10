Une valisette mignonne et colorée à emporter partout, contenant 6 livres de Petit Ours Brun. Dans Ma valisette à histoires Petit Ours Brun : - Petit Ours Brun à la ferme - Petit Ours Brun s'habille tout seul - Petit Ours Brun sauve un petit oiseau - Petit Ours Brun veut un câlin - Petit Ours Brun chez Mamie - Petit Ours Brun fête son anniversaire 6 histoires incontournables de Petit Ours Brun qui accompagneront les tout-petits dans leurs découvertes et leurs émotions !