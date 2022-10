Petit Tom et le dessin magique

Petit Tom est un enfant en fauteuil roulant. Une feuille de papier, un crayon, des couleurs... et hop, Petit Tom invente une histoire, entraînant le lapin qu'il vient de dessiner dans une grande chasse aux couleurs pleine de surprises et de poésie. Une fois toutes les couleurs sont réunies, Petit Tom et son lapin s'envolent dans les mondes qu'ils ont imaginés, avant d'aller se coucher. Une BD qui aborde avec humour et tendresse le thème de la différence.