Slappyworld, Tome 02. Sauve qui peut !

L'oncle de Violet et Shawn est un pirate. Enfin, presque. En tout cas, il connaît de nombreuses histoires terrifiantes sur la mer. Alors, quand ils trouvent chez lui plusieurs malles poussiéreuses, Violet et Shawn sont certains qu'elles renferment un trésor caché. Mais en les ouvrant, ils libèrent... des marionnettes ? Non, de vrais pirates !