Alphabetisation grands debutants

L'ouvrage Alphabétisation - Grands débutants est une méthode d'alphabétisation pour adultes, non-lecteurs et non-scripteurs, peu ou non scolarisées antérieurement. A destination des grands débutants, il peut être utilisé avant les méthodes existantes de la même collection : Lire et écrire en français - Méthode d'alphabétisation progressive, et Alphabétisation : vocabulaire illustré. Les objectifs de la méthode : - Déchiffrer les lettres de l'alphabet, les syllabes et les mots simples ; - Maîtriser les gestes graphiques pour former les lettres, les syllabes et les mots usuels ; - Utiliser la lecture, l'écriture et les informations chiffrées pour observer, analyser et traiter des situations de la vie quotidienne.