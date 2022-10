Ça commence aujourd'hui

15 histoires de résilience par Faustine Bollaert Faustine Bollaert, présentatrice vedette depuis plus de 6 ans de l'émission Ca commence aujourd'hui sur France 2, revient avec émotion sur les 15 histoires les plus marquantes de l'émission. Faustine nous livre 15 histoires de résilience, universelles, inspirantes et extrêmement touchantes : perte d'un enfant, d'un conjoint, harcèlement scolaire, handicap, Emmeline et Hedi, Karine, Benjamin, Pauline et d'autres témoignent. Pour que leurs histoires de vie permettent à d'autres d'avancer, pour que leur souffrance ne soit pas vaine, ces témoins nous ouvrent leur coeur et nous disent comment ils réussissent à avancer jour après jour.