Noël est plus doux dans tes bras

Il n'a jamais été si difficile d'attendre Noël... Chaque année, Millie hésite au moment de faire sa liste au Père Noël. Une partie d'elle aimerait demander du courage, pour oser enfin révéler ses sentiments à Ugo, le meilleur ami de son frère. Une autre, plus prudente, l'en empêche : car avouer son amour au pompier au sourire incendiaire, c'est risquer de perdre leur belle amitié. Alors, Millie prend sur elle et essaye d'ignorer les battements affolés de son coeur quand il entre - chaque semaine - dans sa chocolaterie pour lui acheter des douceurs. Mais lorsqu'un grave incendie détruit le foyer pour enfants de la ville, à quelques jours de Noël, elle tient le moyen de joindre l'utile à l'agréable : afin de récolter des fonds pour les orphelins, elle va organiser une vente de pâtisseries à laquelle participera également Ugo. Bien sûr, cela implique qu'elle passe encore plus de temps avec son pompier... Et si le Père Noël était en avance cette année ? A propos de l'autrice Passionnée de livres et de mots, Alfreda Enwy aime s'inventer des histoires et a souvent la tête dans les nuages. Irrécupérable sentimentale et addict aux romances, elle s'est décidée à écrire les siennes. Qu'il s'agisse de romance contemporaine ou de New Adult, Alfreda se plonge avec délectation dans les univers de ses romans et tombe régulièrement amoureuse de ses hommes de papier...