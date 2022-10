Noël surprise dans les Highlands

A Noël, les miracles éclairent le ciel des Highlands... Dans ce manoir isolé au coeur des Highlands, Gayle se sent perdue. Si elle a proposé à ses filles de passer Noël en Ecosse, c'était dans une tentative désespérée de ressouder sa famille. Seulement, ces lieux ravivent en elle la mémoire de son premier amour, des souvenirs dont ses filles ignorent tout, et que Gayle préférerait garder secrets... Ella ne sait plus sur quel pied danser. Sa mère, cette business woman redoutable, qu'elle pensait dépourvue de sentiments, a soudain insisté pour qu'elles passent les fêtes ensemble... après cinq ans sans nouvelles ! Aujourd'hui maman à son tour, Ella s'inquiète : Gayle-sans-coeur a-t-elle vraiment changé ou risque-t-elle d'être une grand-mère décevante pour sa petite Tab ? Quant à Samantha, elle meurt d'envie d'associer son agence de voyage à ce magnifique manoir. Mais comment rester professionnelle face à Brodie, le propriétaire, qui la perturbe tant ? Cet Ecossais si séduisant n'a qu'à la regarder pour lui faire perdre tous ses moyens... "J'ai aimé cette histoire de femmes, de mères et d'amour. L'autrice ajoute ce qu'il faut d'humour pour amener du piquant au récit, et des décors magnifiques pour une ambiance de Noël parfaitement réussie". Le murmure des ames livres "J'aime vraiment beaucoup la plume de Sarah Morgan qui m'embarque à chaque fois dans ses romans. J'ai beaucoup apprécié découvrir ce roman de Noël, qui mèle romance, histoire de famille, voyage et magie de Noël". Les Chronique d'une nantaise A propos de l'autrice : Autrice fréquemment citée par USA Today, la Londonienne Sarah Morgan a conquis ses nombreux fans grâce à ses histoires finement tissées d'humour et d'émotion intemporelle. Elle a vendu plus de 18 millions de livres à travers le monde. Enfant, Sarah rêvait de devenir écrivain et, bien qu'elle ait pris des détours avant d'y parvenir, elle vit à présent son rêve.