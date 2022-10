Un cadavre dans les pattes. Une enquête de Nero et Marlowe

On peut compter sur Nero et Marlowe, un duo qui a du flair ! Josie Waters ne pensait pas que sa nouvelle vie lui causerait autant de soucis : elle vient à peine de racheter une maison d'hôtes et la voilà déjà avec un cadavre sur les bras. La police locale, peu habituée aux scènes de crime dans cette petite ville du Maine, en bord de mer, n'a pas l'air près de résoudre le mystère. Josie commence donc sa propre enquête. Qui a pu tuer Charles Prescott, le critique gastronomique à la réputation difficile ? Stella, la propriétaire d'un gîte concurrent ? Barbara, l'inspectrice en bâtiment, déterminée à protéger le charme d'Oyster Cove ? Tony, un restaurateur du coin, dont les empreintes ont été retrouvées sous les fenêtres de la victime ? A moins qu'il ne s'agisse d'un des hôtes, qui semblent tous cacher un secret ? Les suspects ne manquent pas. Heureusement, Josie possède à son insu des alliés de taille : Nero et Marlowe, ses deux chats, qui sont de véritables détectives sur pattes... Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Santiago Artozqui. A propos de l'autrice Leighann Dobbs a été ingénieur-développeur pendant vingt ans avant de commencer à écrire des cosy mysteries. Elle vit dans le New Hampshire avec son époux, un chien et un chat.