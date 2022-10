A toi pour Noël (ou pour toujours)

Objectif : croire aux miracles de Noël ! May ne voit que deux explications à son comportement des dernières heures : soit elle est devenue folle, soit elle vient de prendre la meilleure décision de sa vie. Sur un coup de tête, elle a tout quitté - le soleil de la Californie, une relation ennuyeuse et sa vie bien tranquille - pour rentrer dans le Maine et retrouver Sawyer, son premier grand amour. Celui qu'elle n'a jamais pu oublier. Celui, aussi, qui a affirmé il y a des années que leur histoire ne pourrait pas fonctionner. Mais aujourd'hui May est persuadée qu'un miracle est possible. Elle a besoin d'y croire, comme elle a besoin de retrouver le sourire sexy de Sawyer, son air renfrogné de bûcheron au coeur tendre et ses bras musclés. Désormais, il ne lui reste plus qu'à résister à la tentation auprès du blond buté ou bien à y céder... A propos de l'autrice Cindy Lia vit en région parisienne depuis son enfance. Elle rêve de voyages, de grands espaces et de dépaysement. Bien qu'elle n'y soit encore jamais allée, les Etats-Unis sont une source inépuisable d'inspiration, où elle s'amuse à mettre en scène des héroïnes fortes, indépendantes, et des hommes mystérieux qui leur courent après.