Des flocons de neige sur Vert-Cottage

Vert-Cottage se pare de son manteau de neige Si la neige tarde à tomber sur les collines du Yorkshire, l'enthousiasme règne à Welford. Chacun décore sa maison et se prépare pour les fêtes de fin d'année. Pour Susan Collins, la meilleure amie de Mandy Hope et institutrice du village, Noël est synonyme d'instants privilégiés avec sa famille, en particulier son fils, Jack, qui a tout pour être heureux... excepté un père présent. Ayant renoncé à l'idée d'une nouvelle relation depuis longtemps, Susan n'avait pas prévu de rencontrer Douglas Macleod, un auteur pour enfants pétillant, au rire tonitruant et communicatif. Elle avait encore moins envisagé que Michael, le père de Jack, choisirait ce moment pour reparaître dans leurs vies et tenter de faire amende honorable. L'heure des choix a sonné, reste à savoir si la magie de Noël opérera jusqu'au bout... Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Marion McGuinness. A propos de l'autrice Lucy Daniels a remporté un immense succès avec sa série pour enfants SOS Animaux. Avec la saga Vert-Cottage, elle renoue avec cet univers qui a tant fait rêver sous la forme d'un pur roman feel-good ! " Un feel-good tendre et charmant pour plonger avec délices dans les fêtes de Noël ! " Femme Actuelle