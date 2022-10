The Witcher Tome 4 : Le temps du mépris

Série événement sur Netflix, succès mondial du jeu vidéo, The Witcher est une saga littéraire unique d'une richesse inouïe, qui a conquis des millions des lecteurs. La paix qui régnait autrefois entre rois et magiciens n'est plus. La jeune Ciri, prometteuse élève destinée à devenir sorceleuse, se retrouve au coeur des rivalités. Quel sera son rôle dans les conflits qui s'annoncent ? Seule l'assemblée générale des magiciens saura dévoiler les intrigues et révéler les traîtres. Qu'adviendra-t-il alors de Ciri, objet de toutes les convoitises ? Le légendaire sorceleur Geralt de Riv, désormais lié à cette enfant comme un père à sa fille, sera-t-il capable de la sauver ? " Sapkowski tisse un sortilège complexe mêlant fantasy, récit littéraire et humour caustique. " Time Magazine " Un véritable phénomène littéraire. " Livres Hebdo