Oui, on peut commencer ou reprendre le sport à tous les âges et quel que soit son niveau ! Accompagné(e) par le Dr Jean-Marc Sène, lancez-vous et retrouvez l'envie de bouger ! Trouvez dans ce livre toutes les réponses à vos questions : Quels bienfaits attendre de l'activité physique ? Comment me motiver ? Comment trouver mon rythme ? Comment le sport prévient-il de nombreuses maladies ? Comment soigne-t-il ? Par où commencer ? Découvrez de nombreuses astuces, un cahier d'accompagnement pour faire le point et suivre son évolution, des exercices simples et ludiques pour bouger autrement. Ca y est, le sport, je me lance !