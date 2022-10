Criminelles fiançailles T04

Les vacances d'été arrivent enfin et Yoshino décide d'emmener Kirishima dans sa famille, à Osaka. Elle retrouve les employés du clan Somei et son ami d'enfance Shôma. De son côté, Kirishima reprend contact en secret avec Nao, une de ses anciennes conquêtes. On dirait même qu'il est venu à Osaka spécialement pour elle... Mais le danger rôde autour des deux fiancés qui vont se retrouver entraînés dans une affaire criminelle d'envergure !