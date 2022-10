Les jumelles d’Ermine Street Tome 1 : Thomas More, un guide d’exception

Béryl et Perle vivent à Londres au milieu du 16e siècle, tandis que leur père, capitaine d'un navire, est absent pour de longs mois. Elles font la connaissance de saint Thomas More, le Grand Chancelier, qui va les enseigner et les guider à sa façon : avec humour, patience et sagesse. Elles vont également rencontrer Jack, un jeune ouvrier au lourd passé. Avec ce guide d'exception, les trois enfants vont apprendre à faire les bons choix pour grandir en humanité et en sainteté. Une BD vivante et amusante qui permet aux enfants de découvrir la vie et l'oeuvre de saint Thomas More, Grand Chancelier d'Angleterre et martyr pour sa foi.