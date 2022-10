Maternité blessée. Guérison et renaissance du lien mère-enfant après un avortement

"Médecin et addictologue, le docteur Pascale Pissochet reçoit depuis de nombreuses années des personnes en situation de souffrance. Parmi elles, des femmes ayant eu recours à l'interruption volontaire de grossesse et qui affirment, même de longues années plus tard, en souffrir toujours. Ces femmes sont en outre confrontées à l'indifférence et au silence de la société environnante sur cette question. Médecin, le docteur Pascale Pissochet décrit et analyse les signes et les symptômes de cette souffrance. Mais il ne s'agit pas pour elle d'en rester là. Son but est d'aider les femmes qui la consultent à guérir de cette souffrance. Elle écarte toute forme de jugement et se concentre uniquement sur les moyens de construire ce "chemin de guérison"". (Préface) Sensibilisée depuis de nombreuses années à cette thématique pour l'avoir côtoyée de près, l'auteur s'appuie sur sa foi chrétienne pour proposer ce chemin de guérison et de renaissance du lien mère-enfant.