Nos actrices francaises

Truffaut disait : "Le cinéma, c'est de l'art de faire faire de jolies choses à de jolies femmes". Cette véritable encyclopédie du 7e art entrelace ainsi joyeusement les films et les actrices françaises des années 50 à nos jours. Dans des pages pleines de vie, Jean-Michel Parker décrit le parcours de 30 comédiennes merveilleuses et inoubliables, comme Romy Schneider, Annie Girardot, Simone Signoret, Brigitte Bardot. Il s'entretient aussi avec Anouk Aimée, Françoise Fabian, Brigitte Fossey, dans des pages d'une sincérité désarmante, qui dévoile les coulisses, les amitiés cachées et les guerres secrètes d'un certain cinéma français qui peut-être, a disparu à jamais. Ecrivain, cinéphile, conteur intarissable du 7e art, et complice de toujours de Dominique Besnehard, Jean-Michel Parker réalise ici un tour de force en faisant revivre sous nos yeux l'une des plus riches époques du cinéma français.