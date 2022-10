Manuel clinique des expériences extraordinaires. 2e édition

Expériences de mort imminentes (EMI), vécu subjectif de contact avec un défunt, sortie hors du corps, rêve lucide, expérience chamanique, expérience psycho-spirituelle, possession et hantise, perceptions extra-sensorielles (PSI). Interprétation, croyance, hallucination, réalité ? Qu'est-ce qu'une expérience extraordinaire ? Quelles sont les stratégies les plus à mêmes d'aider les personnes qui traversent ces expériences ? Autant de questions auxquelles les auteurs, sous la direction de Stéphane Allix et de Paul Bernstein, répondent de façon claire et scientifique.