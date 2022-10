Samuel Sooleymon, originaire du Soudan, se voit offrir la chance de sa vie : un voyage aux Etats-Unis pour jouer dans un tournoi de basket-ball, l'opportunité d'être repéré par des recruteurs universitaires. Pendant la compétition, Samuel reçoit d'e­ffroyables nouvelles de son pays : sa famille est en danger. Accepté à Durham au poste de remplaçant et animé par une féroce volonté de réussir, l'adolescent n'a qu'un seul but : faire venir les siens aux Etats-Unis. Il s'entraîne sans relâche et surpasse bientôt tous ses coéquipiers. Alors que ces derniers accumulent les défaites et les blessures, Sooley fait son entrée sur le terrain. Ainsi naît la légende. Jusqu'où pourra-t-il mener son équipe ? Le succès lui permettra-t-il de sauver sa famille ? Saisissant et bouleversant, La Chance d'une vie dévoile un autre visage de John Grisham, assurément au sommet de son art. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Carole Delporte