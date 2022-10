Abigaël ou le Secret des anges - Tome 3

Le calme est revenu dans la vallée des Eaux-Claires depuis la tragédie engendrée par la haine de Garance, désormais en prison. En ce mois d'octobre 1955, Abigaël est témoin d'un accident de voiture en pleine rue. La jeune médium vit alors une nouvelle expérience, confrontée à une âme égarée d'une nature particulière. Cette rencontre lui permet de découvrir le camp américain établi près d'Angoulême, où elle se lie d'amitié avec un jeune couple devant faire face aux tristes conséquences du racisme. Prête à se battre contre l'injustice, ses élans sont freinés par une terrible nouvelle : Garance s'est évadée pendant son transfert à la prison pour femmes de Rennes. Au Moulin du Loup et dans la vallée, l'angoisse et la peur reviennent peser sur une sérénité péniblement acquise, et une enquête débute pour retrouver la détenue en cavale et ses complices. Le retour de Pierre Roy, le neveu de Claire, ajoute à l'inquiétude générale. L'adolescent de jadis est devenu un homme aux moeurs déplorables. A peine établi sous le toit où il a grandi, cet homme incapable de repentir jette son dévolu sur Abigaël. Une fois encore, seule la petite Annabelle, dont la précocité étonne tout son entourage, pressent le danger et implore le secours de Gabriel, "l'envoyé du Ciel" , qui lui a laissé entrevoir le secret des anges.