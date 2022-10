Quatre soeurs et les mystères de Bretagne

Lou, Laure, Lisa et Luna passent des vacances inédites sur la côte des Légendes, dans le Finistère Nord. Elles succombent au charme de Kerlouan, des géants de pierre de Meneham et de la divine pâte à crêpes de leur voisine Marie-Roch. Sur le sentier des douaniers, elles découvrent des paysages enchanteurs avant de profiter, plus bas, des plaisirs du surf et de la pêche à pied. Mais dans le village de Kerlouan, la fontaine cesse de couler. Bientôt, la silhouette d'un moine envahit la lande... Lou et Laure font la connaissance d'une druidesse. Jusqu'où ira le pouvoir des légendes ?