Durant toute son enfance en Californie, Maxine Hong Kingston a entendu sa mère lui narrer des récits ancestraux chinois où les filles ne valent rien, où l'honneur de la famille importe plus que tout, et où seule une femme déguisée en guerrier peut marcher librement vers son destin. Prise entre les feux d'une vie américaine et ceux d'une famille nostalgique de son pays d'origine, la personnalité de Maxine va naître de ces deux cultures, opposées et pourtant complémentaires dans le coeur de la grande écrivaine qu'elle deviendra. Complexe et magnifique, à la fois révolté et tendre envers les siens, La Femme Guerrière est une oeuvre fondatrice sur la construction d'un être tiraillé de toutes parts et condamné à subir les préjugés sur un sexe dit faible. Cette autobiographie romanesque, alliant souvenirs et mythes, réalité et songes, a remporté le National Book Award en 1976 . Traduit dans le monde entier, enseigné dans les universités américaines, La Femme Guerrière est aujourd'hui acclamé comme un classique de la littérature.