Blaireau broie du noir

Noir et blanc ou blanc et noir ? Qui suis-je ? se tourmente Blaireau. Et, pour compliquer les choses, voilà qu'aujourd'hui il a les fesses bleues ! Un album très juste et drôle sur la quête d'identité et du bonheur, et sur la confiance en soi. Un personnage hors du commun, qui saura nous faire voir la vie du bon côté ! Un album qui questionne l'enfant avec humour et justesse Les questions existentielles de Blaireau feront écho à toutes sortes de questions que peuvent se poser les enfants et aideront les jeunes lecteurs à trouver des réponses et à se concentrer sur l'essentiel dans la vie. Ces sujets importants sont abordés avec légèreté, sans dramatisation. Un personnage drôle et attachant Blaireau est à la fois touchant et drôle. C'est un personnage attachant, qui donnera aux enfants l'envie de lire et relire l'album.