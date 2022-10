Prêt à partir à l'affût de la vie sauvage ? Grâce à une ingénieuse superposition des couleurs, "Illuminature" offre au regard une fresque époustouflante et changeante de la nature et des animaux qui l'habitent, à toutes les heures du jour et de la nuit. Ce magnifique album documentaire transporte l'enfant au coeur des principaux écosystèmes à travers le monde : jungle, taïga, désert, savane... A lui d'observer et d'explorer ce panorama, dans un jeu onirique et graphique unique, afin de découvrir la richesse exceptionnelle de ces milieux.