Polo, président des doudous

Pauvre Polo ! Après des années de bons et loyaux services, un autre doudou est sur le point de prendre sa place. Qui de Yogi l'extraterrestre, Marcel le géant ou encore Paquito le mini-chat sera l'heureux élu ? Choisir le nouveau compagnon de ses joies et de ses peines est une décision qui demande réflexion ! Une histoire tendre et émouvante sur l'attachement particulier entre un enfant et son doudou.