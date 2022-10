Grands-parents - 10 clés pour jouer pleinement votre rôle !

Etre parent, c'est déjà magique ! Alors lorsqu'un beau jour, vous apprenez que vous allez devenir grand-parent, quelle émotion ! Sans doute vous demandez-vous déjà comment vous allez vous faire appeler, quel sera votre rôle, comment gérer ce nouveau statut... Quoi qu'il en soit, vous êtes certainement submergé(e) par un sentiment extraordinaire qui vous rend gaga et qui ne fera que s'amplifier au fil du temps. Car chaque jour passé aux côtés de votre petit-enfant renforcera votre relation et lui procurera un immense sentiment de sécurité. Ce livre contient : - Des éclairages sur le rôle et la posture de grand-parent au sein de la structure familiale. - Une multitude de conseils efficaces et éprouvés qui complètent ces 10 clés pour enrichir votre relation avec vos petits-enfants et vos propres enfants.