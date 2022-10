Mystères et sortilèges - Alerte aux poux garous !

La classe d'Abi fait une sortie à l'Etang des Fées, et sa mission est de trouver un Souhait Assuré. En équipe, les élèves se mettent à chercher le rare spécimen. Mais d'affreux poux-garous s'invitent parmi la classe. Au secours, Abi déclenchera-t-elle de nouvelles catastrophes ? Une BD spécialement conçue pour lecteurs-débutants : - 48 pages faciles à lire grâce à une mise en page adaptée et un chapitrage qui rythme l'histoire ; - Les illustrations pleines de peps de Zoé Plane, jeune illustratrice talentueuse ; - Les bonus et les jeux pédagogiques à la fin du livre ; - Les personnages à découper et à collectionner dans chaque tome.