Vous, parent

" En tant que pédiatre, je me retrouve à un poste d'observation privilégié grâce à la confiance des parents. Je fais un peu "partie de la famille". Je vois donc l'enfant grandir et ses parents avec. A une époque où les sujets se multiplient ainsi que les approches, où les connaissances se perfectionnent, il n'en reste pas moins que l'acteur essentiel, c'est vous, le parent ! " Partant du constat qu'être parent ne consiste pas seulement à éduquer son enfant, Arnault Pfersdorff se met dans son nouvel ouvrage à l'écoute de tous ceux qui lui font part de leurs doutes et de leurs difficultés. Car être parent, c'est conjuguer le quotidien familial, intime, professionnel, scolaire, toutes ces sphères qui gravitent autour du maillon parent-enfant. C'est là toute l'originalité de sa démarche : partir du parent et non de l'enfant pour aborder ses questionnements au sein de tous ces intervenants qui sont des acteurs essentiels, qu'il croise régulièrement et avec lesquels il lui faut composer. Comment les gérer ? Comment, en tant que parent, bien vivre avec soi-même et avec les autres ? Et surtout, comment savoir s'écouter et se faire confiance ? - 76 questions réparties autour des thématiques essentielles du quotidien : nos questionnements les plus intimes sur notre posture de parent, le couple, les grands-parents, les relations familiales, les amis, le monde médical, les intervenants de la petite enfance et de la scolarité jusqu'au lycée. - Une approche sincère qui aborde les sujets les plus délicats sans tabou, de manière bienveillante et complète : chacun y trouvera les réponses à ses difficultés. - Un traitement efficace qui permet une lecture agréable grâce à un texte aéré par des intertitres, des exergues et des mini-sommaires.