2037. Réalité augmentée, trafics, crises sociales et sanitaires, agitations politico-médiatiques ont achevé de fragmenter la société française. Le bruit et la fureur dominent. Mais, une nouvelle drogue, interdite par le gouvernement, fait un malheur : le Silencio. Elle offre la quiétude, l'impression de se reconnecter avec soi-même. Seul problème : son usage répété provoque des pertes de mémoire, des symptômes similaires à un Alzheimer précoce. Pour conserver leurs souvenirs, des milliers de Français se connectent régulièrement à une sauvegarde protégée par le BlackNet, nébuleuse composée d'hacktivistes luttant contre la corruption politique. A la veille de l'élection présidentielle, où s'opposent populistes et écologistes, un ancien agent des renseignements est recruté par la candidate d'extrême-droite pour contrer l'influence toujours grandissante du BlackNet tandis que ses administrateurs chargent une journaliste et hackeuse surdouée d'enquêter sur l'élection...