Cizo T04. Goleador

Il ne reste plus que 45 minutes à Cizo et ses coéquipiers dans cet ultime match qui les oppose aux Yanks d'Amérique du Nord. Cette petite finale avant l'heure, permettra au gagnant d'obtenir son billet pour le dernier carré des demi-finales de la super Coupe des Continents ! Que le spectacle continue ! Cizo parviendra-t-il à chasser les démons de son enfance ? Réussira-t-il à retrouver toutes ses facultés pour aider son équipe et ses coéquipiers à se qualifier pour la suite de la compétition ?