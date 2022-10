L'autre famille royale. La faillite de l'absolutisme

Maîtresses et bâtards sont au coeur de l'histoire monarchique et tiennent, à l'avènement de ce qu'on appelle " l'absolutisme ", un rôle de premier plan. Mais quel est-il et comment la famille royale peut-elle s'en accommoder alors que sur elle reposent la légitimité et la continuité du pouvoir ? C'est à cette question que Flavie Leroux répond en relisant les règnes des Bourbons, de Henri IV à Louis XVI, dernier roi de France. Elle redonne leur place aux maîtresses successives et à leurs enfants, aussi bien dans l'idéologie monarchique que dans la réalité du pouvoir et de la vie de cour. D'abord famille de substitution sous Henri IV, avec Gabrielle d'Estrées et les Vendôme, ils s'imposent ensuite, avec Henriette d'Entragues, Louise de La Vallière ou Mme de Montespan, comme une famille en parallèle que le roi garde auprès de lui et introduit, peu à peu, aux côtés de sa lignée légitime. Elle peut en son absence représenter une menace pour l'équilibre des pouvoirs, jusqu'à susciter des conflits avec les autres princes. Cette " contre famille " va concurrencer la " véritable " famille à un point tel que, sous Louis XVI, c'est l'intégralité du pouvoir des Bourbons qui est mis en péril par cette nouvelle organisation. Entre famille, pouvoir et société, un livre inédit, brillant et décisif sur l'inexorable déclin de la monarchie française avant la Révolution française.