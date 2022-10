Au bord d'un étang perdu au fond d'un trou de verdure vivent deux lapins peintres. Lapin peintre jour et lapin peintre nuit. L'un dessine sur l'étang le reflet du ciel durant le jour l'autre le reflet du ciel durant la nuit. L'un peint rapidement l'autre aime prendre son temps. A l'aube et au crépuscule ils se passent le pinceau faisant ainsi venir le jour ou la nuit et couler les heures. Mais un matin un gros nuage noir se poste au-dessus de l'étang. Les lapins peintres peignent son reflet en vain : le nuage refuse de bouger ! Le temps est bloqué. Ensemble les lapins peintres enfourchent " le jour et la nuit " leur bicyclette au pédalier installé à l'envers et remontent le temps pour arranger ça...