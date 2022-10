Not a New York Love Story

De retour du cimetière où sa femme a été enterrée suite à un accident de voiture, un New-Yorkais fou de chagrin rentre chez lui et y trouve, à sa grande surprise, celle qu'il aime bel et bien vivante. S'ensuivent alors plusieurs apparitions de la défunte, qui toujours disparaît aussi soudainement qu'elle refait surface. Entre des séances chez le psy où il tente de démêler fantasme et réalité, l'homme suit sa bien-aimée dans des escapades psychédéliques à travers la Big Apple où ils revivent ensemble les moments les plus heureux de leur histoire, du premier rendez-vous à Grand Central jusqu'au coucher de soleil à Coney Island. Est-elle un fantôme venu le hanter ? Hallucine-t-il ? A-t-il perdu la tête ? Mais alors pourquoi tout cela a l'air si réel ? Où la réalité se termine et où le rêve commence ?