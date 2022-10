Star Wars - La Haute République Tome 2 : Un équilibre fragile

Des siècles avant la saga des Skywalker, une nouvelle aventure commence... C'est l'ère de la Haute République. L'expansion à travers les étoiles bat son plein. Les fameux Jedi, gardiens de la paix, sont chargés de protéger la République et d'entretenir l'espoir de ceux qui explorent les sombres recoins de la galaxie. Le Padawan Keerin Fionn et la Jedi Lily Tora-Asi ont découvert que la récente attaque des Drengir sur Banchii n'était en fait pas un incident isolé, mais faisait partie d'une attaque coordonnée des Nihil. Tandis que Maître Arkoff est parti aider Maître Stellan Gios, Lily a pour mission de reconstruire la colonie et de redonner espoir à sa nouvelle communauté. Mais ses efforts sont mis à mal par une visiteuse inattendue et elle doit de nouveau protéger Banchii, Keerin et les novices de la menace nihil grandissante... Une menace plus proche qu'ils ne le pensent !