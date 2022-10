En ressuscitant en 2020 le titre Interface du Bulletin publié par Informatique & Bible à partir de l'abbaye de Maredsous de 1981 à 2014, nous voudrions apporter l'expression de différentes préoccupations technologiques, culturelles et spirituelles. On trouvera ici la compilation imprimée de la première année complète (Juin-Décembre 2020) de ce magazine en ligne conçu et inauguré dans le cadre des confinements liés à la pandémie du covid19. Ce magazine propose un apport régulier dans lequel on trouverait, selon la matière disponible, trois type de documents : Un apport de Veille technologique : une rubrique évidemment nourrie de toute l'expérience pionnière d'IB&, de sa participation très active à la création du premier grand musée de l'informatique en Belgique et des évolutions galopantes de la culture numérique. Un apport de Veille culturelle : car, précisément, les évolutions technologiques touchent l'humanité et l'humanisme dans leur totalité : de la structuration de la société.