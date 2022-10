La statue de chaojue

Piquantes variations de la part d'un sinologue qui met en scène des personnages très divers, ces huit courtes nouvelles sortent tout droit d'une plume française qui connaît la Chine en profondeur et qui, à travers des caractères bien campés, dépeint une société chinoise affrontée à un monde en mutation et à un régime autoritaire où un faux pas peut avoir des conséquences redoutables. Les historiettes présentées ici sont des tentatives délibérées d'appropriation culturelle. Elles seraient traduites d'un recueil original en chinois qui ne fut pas ; une imposture. Elles se déroulent à des époques récentes. Les personnages, sauf exception, sont de la classe moyenne. On y trouve des débrouillards, des gourmands, des gens pleins de vertu et d'autres un peu moins. De quoi raconter. Dans ce recueil qui présente l'originalité d'être un faux, la duplicité mise en oeuvre aspire, en toute innocence, à désorienter et en même temps à "désoccidentaliser" , comme le propose Victor Segalen.