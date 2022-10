Chemins d'histoire. Compostelle, Stevenson, Via Francigena, Tro Breiz...

25 voyages à pied où l'histoire des marcheurs se mêle au patrimoine spirituel et architectural, dans des décors naturels souvent exceptionnels. Après Compostelle, le grand pèlerinage consacré à la Voie du Puy et au Camino Francés, Sylvain Bazin nous invite à suivre les pas des marcheurs qui nous y ont précédés au fil des siècles. Pèlerins bien sûr, mais aussi marchands, bergers, ces sentiers ont vu défiler bien des semelles, animées bien souvent par la foi, mais aussi déjà par l'envie de découverte ou même par la nécessité. Le point commun de ces itinéraires, outre leurs origines historiques, reste leur beauté, leur variété qui mêle ruralité et urbanisme, nature préservée et patrimoine. Les itinéraires présentés couvrent une grande partie du territoire français et offrent aussi une bonne variété de proches pays européens : Espagne, Portugal, Italie, Irlande... De beaux voyages à pied ! L'ouvrage présente 25 itinéraires où l'histoire des marcheurs se mêle au patrimoine spirituel et architectural, dans des décors naturels souvent exceptionnels. Entre les villages au riche héritage religieux et rural, les villes pleines de trésors culturels et d'animations, on y découvre en effet des espaces naturels préservés, généralement à l'écart des grandes voies de circulation qui font tout l'attrait de ces découvertes pédestres. Le livre est composé de trois parties : les itinéraires jacquaires d'abord, grands classiques ou plus méconnus, car ils restent des incontournables du genre. Leur variété, leur intérêt et leur beauté n'en sont pas moins étonnants. Ensuite, l'ouvrage présente une sélection de randonnées basées sur d'autres pèlerinages anciens. On y retrouve " l'ambiance " du Saint-Jacques ainsi qu'un intérêt naturel, patrimonial et spirituel tout à fait comparable. Enfin, de nombreux sentiers, souvent de création plus récente, s'inscrivent dans cet esprit général car ils proposent de partir sur les traces d'une figure historique (souvent un saint homme, pour rester dans la dimension spirituelle, mais pas uniquement) ou à la découverte de l'histoire et du patrimoine humain et naturel d'une région.