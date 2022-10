Un astronaute américain sur le carreau se retrouve propulsé à des années lumières de son rêve d'espace. A Rome et à Paris, d'étranges disparitions hantent les polices locales. On retrouve parfois les corps, certains portent les marques d'un suicide. D'autres ne réapparaissent jamais. Leur point commun ? Des cures de bains de soufre, pour soigner des rhumatismes ou des allergies chroniques. Sur fond de guerre froide, les indices pleuvent et les langues se délient, menant le héros dans une enquête métaphysique qui semble dépasser les lois du réel...