Une colonie

Un groupe de cinq cents personnes a été envoyé dans l'espace pour coloniser une autre planète. Dans un état de semi-conscience, les êtres humains en devenir qu'ils sont suivent une éducation qui leur est dispensée par une intelligence artificielle. A trente ans, ils seront parfaitement formés pour appréhender leur nouveau monde. Mais après quinze ans seulement, une explosion à bord du vaisseau en tue la majorité et détruit la plus grande partie de leurs vivres. Nus, terrifiés, les soixante jeunes rescapés tentent d'utiliser l'IA pour mettre sur pied leur colonie, mais les luttes de domination font bientôt leur apparition, et ils découvrent que leur pire ennemi n'est ni l'environnement hostile, ni l'IA, mais bien leurs pairs.