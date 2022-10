Héliosphéra, fille des abysses

Dans ce roman atypique pour la collection "Mondes sauvages", Wilfried N'sondé romance l'existence des planctons qui peuplent les mers et océans. Alternant entre la vie qui grouille dans les profondeurs marines et celle, plus anecdotique, des humains qui s'affairent sur un bateau en expédition à la surface, ce récit renverse notre point de vue pour s'immerger aux côtés de ces organismes moins passifs qu'il n'y paraît.