Combattantes. Rugby, une histoire de femmes

En octobre 2022 aura lieu la Coupe du monde de rugby féminin. L'équipe de France qui participera à cette compétition est l'héritière d'une lignée de "combattantes" qui, depuis les années 1930, ont lutté pour pouvoir pratiquer ce sport, organiser des équipes et des compétitions, obtenir des terrains et des vestiaires. Les préjugés, la domination masculine et le regard de la société n'ont pas facilité leur tâche. Mais aujourd'hui le rugby est considéré comme un sport qui permet l'émancipation des filles, et il est devenu très populaire chez elles. Vive les nouvelles combattantes !