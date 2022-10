Le grand livre des gros mensonges

Les histoires palpitantes, parfois dramatiques ou parfois très drôles des plus célèbres mensonges et impostures de l'histoire. De la malédiction de Toutankhamon à l'affaire Martin Guerre au XVIe siècle, de la construction d'un faux Paris pendant la Première Guerre mondiale à l'imposture de Jean-Claude Romand, qui finira par plusieurs assassinats, on parcourt le livre en découvrant des faits divers ou historiques étonnants, méconnus et souvent palpitants. L'imagination des uns et la crédulité des autres sont parfois sans limites !